Important message concerning the newspaper distribution

After 30 years, THE LAVAL NEWS is ending its door-to-door distribution.

The February 21st, 2024 edition of THE LAVAL NEWS will be the last issue delivered door to door by PUBLIC SAC. Since our first edition in 1993, THE LAVAL NEWS entrusted PUBLIC SAC with the mandate to deliver our paper, your paper, to your door. On that note, we thank all the workers who were behind and in front of the scenes that made the distribution of your newspaper possible.

However, on March 4th, 2024, PUBLIC SAC will cease its door-to-door distributing service due to changes in municipal by-laws in Montreal and other cities in Quebec. It’s an effort to reduce, at the source, a significant amount of paper and plastic in circulation in cities across Quebec. This leaves us with no cost-effective way to distribute our newspaper.

Therefore, starting March 6th, you can pick up THE LAVAL NEWS throughout the city at many selected local distribution points, such as public buildings, grocery stores, pharmacies, bakeries, etc.

Below, you will find the list of distribution points. Thank you for your loyal readership. We will continue to keep you informed and entertained.

Points de distribution / Distribution points

H7A 600 Montée du Moulin Jean Coutu H7A 600 Montée du Moulin RONA H7A 8075 Blvd. Lévesque E Ultra Depanneur

H7C 4411 Blvd. de la Concorde E IGA H7C 4425 Blvd. de la Concorde E Jean Coutu

H7E 2900 Blvd. de la Concorde E Germaine-Guèvremont Library H7E 3200 Blvd. de la Concorde E Metro Plus H7E 3595 Blvd. de la Concorde E Intermarché Palumbo H7E 4975 Blvd. Robert-Bourassa Canadian Tire H7E 5805 Blvd. Robert-Bourassa IGA H7E 2495 Blvd. Saint-Martin E Patisserie St Martin H7E 3245 Blvd. Saint-Martin E Villa Val Des Arbres

H7G 155 Blvd. de la Concorde E Metro Plus H7G 300 Blvd. de la Concorde E Polyclinique Médicale H7G 405 Blvd. des Laurentides Jean Coutu H7G 1610 Blvd. Saint-Martin E Chartrand Ford Inc

H7K 134 Blvd. Bellerose E Euro Marché H7K 5000 Blvd. des Laurentides Metro Plus H7K 5680 Blvd. des Laurentides IGA

H7L 180 Blvd. Curé-Labelle Jean Coutu H7L 380 Blvd. Curé-Labelle IGA H7L 1207 Blvd. Curé-Labelle Metro Plus H7L 173 Blvd. Sainte-Rose Uniprix

H7M 1640 A. Jean-Noël-Lavoie E Subaru de Laval H7M 1755 Blvd. René-Laennec Cité-de-la-Santé Hospital H7M 1859 Blvd. René-Laennec Jean Coutu H7M 1759 Blvd. des Laurentides Uniprix H7M 1768 Blvd. des Laurentides Pharmaprix H7M 1904 Blvd. des Laurentides Super C H7M 255 Blvd. Saint-Martin E Vimont Toyota Laval H7M 700 Blvd. Saint-Martin E Honda De Laval

H7N 475 Blvd. de l’Avenir Salle André-Mathieu H7N 1100 Blvd. de l’Avenir Metro Plus Dépatie H7N 1455 Blvd. de l’Avenir Résidences Soleil Manoir H7N 279-B Blvd. Cartier O Uniprix H7N 307 Blvd. Cartier O IGA H7N 430 Blvd. Cartier O Proxim H7N 255 Blvd. de la Concorde O Jean Coutu H7N 255 Blvd. de la Concorde O Intermarché Palumbo H7N 1295 Blvd. de la Concorde O Jean Coutu H7N 1315 Blvd. de la Concorde O Uniprix H7N 1395 Blvd. de la Concorde O Maison des arts de Laval H7N 1950 Rue Claude-Gagné Place Bell

H7P 3699 Autoroute 440 O Colfax H7P 4355 Autoroute 440 O Guimond Sports Complex H7P 3095 A. Jean-Noël-Lavoie Carrefour Multisports H7P 3131 A. Jean-Noël-Lavoie 440 O Mercedes-Benz Laval H7P 2705 Blvd. Chomedey 440 Lincoln Laval H7P 2800 Blvd. Chomedey Cadillac Laval H7P 2805 Blvd. Chomedey CHSLD de Laval H7P 2911 Blvd. Chomedey Service de police de Laval H7P 3230 Blvd. Curé-Labelle Agoo H7P 3505 Blvd. Dagenais O Gabrielle-Roy Library H7P 3270 Blvd. St-Elzear O Résidence Estia

H7R 4515 Blvd. Arthur-Sauvé Jean Coutu H7R 6155 Blvd. Arthur-Sauvé Metro Plus H7R 3875 Blvd. Sainte-Rose Depanneur Wilson

H7S 1700 Blvd. le Corbusier Duclos Laval Chrysler H7S 2250 Av. Francis-Hughes STL H7S 1446 Blvd. Saint-Martin O St. Martin Oasis

H7T 3500 A. Jean-Noël-Lavoie Desmeules Chrysler H7T 3670 A. Jean-Noël-Lavoie O 440 Laval Chevrolet H7T 2150 Autoroute Laurentian Cosmodôme H7T 3300 Blvd. le Carrefour Groupe Sélection H7T 1700 Blvd. Chomedey Lallier Kia de Laval H7T 2200 Blvd. Chomedey Mazda de Laval H7T 2385 Blvd. Chomedey Chomedey Toyota Laval H7T 2450 Blvd. Chomedey BMW Laval H7T 2137 Blvd. Curé-Labelle IGA H7T 1794 Av. Pierre-Péladeau Presse Café H7T 3131 Blvd. Saint-Martin O Ville De Laval H7T 3208 Blvd. Saint-Martin O Déjeuner Cosmopolitain H7T 3216 Blvd. Saint-Martin O Marchés Tau H7T 4363 Blvd. Saint-Martin O Pharmacy Liounis

H7V 3205 Place Alton-Goldbloom Jewish Hospital H7V 1 Place de la Belle-Rive (#7) Le Domaine Bellerive H7V 5 Place de la Belle-Rive Appartements Bellerive 3 H7V 505 Rue Cardinal Residence Le Renoir H7V 800 Blvd. Chomedey (Tour B, 2nd Floor) CLSC Ruisseau-Papineau H7V 1333 Blvd. Chomedey Laval Administration H7V 1400 Blvd. Chomedey Jardins de Renoir H7V 1535 Blvd. Chomedey Multiculturelle Library H7V 435 Blvd. Curé-Labelle S Axion 50 plus H7V 610 Blvd. Curé-Labelle Jean Coutu H7V 3771 Blvd. Lévesque O Familiprix H7V 2999 Blvd. Notre Dame CHSLD Résidence Riviera H7V 3055 Blvd. Notre Dame (#109) Boisé Notre-Dame H7V 1450 Pie X (Suite 214) CDC Laval

H7W 1013 Autoroute 13 Tennis 13 Fitness H7W 5400 Av. Clarendon Depanneur Bleue H7W 1665 Rue du Couvent CLSC Ruisseau-Papineau H7W 25 Promenade des Îles Villagia De L’ile Paton H7W 4311 Blvd. Notre Dame Marché Bamyan H7W 4325 Blvd. Notre Dame Tabagie Elite H7W 4331 Blvd. Notre Dame Lillies Bakery H7W 4349 Blvd. Notre Dame Uniprix H7W 4919 Blvd. Notre Dame Vie en vert Supermarket H7W 4594 Promenade Paton Manoir des Îles H7W 755 Chemin du Sablon Centre du Sablon H7W 4219 Blvd. Samson Depanneur Samson H7W 4305 Blvd. Samson Supermarché Atlantis H7W 4427 Blvd. Samson Royal Lepage H7W 4600 Blvd. Samson Supermarché PA H7W 4657 Blvd. Samson Ambrosia Bakery H7W 4691 Blvd. Samson Jean Coutu H7W 4725 Blvd. Samson Depanneur Chomedey H7W 4136 Chemin du Souvenir Serano Bakery H7W 4232 Chemin du Souvenir Dépanneur STO DEP

H7X 550 Autoroute Chomedey O IGA H7X 3200 Autoroute Chomedey A13 Chomedey Hyundai H7X 239 Blvd. Samson O Allô mon Coco H7X 245 Blvd. Samson Jean Coutu H7X 555 Blvd. Samson Metro Marché Denigil

More will be added in the future…

If you would like to add your store as a distribution point, please email us. info@newsfirst.ca 450-978-9999