Major Laval Traffic Event

Laval à vélo

Laval, Quebec, Canada, 17 sept. 2017

If you’re driving in Laval, these roads will be closed due to the Laval à vélo

maps from: waze.com

Av du Parc 07:30-10:30

Av Bellevue 08:30-10:15

Av Mondor 08:30-10:15

Av Roger-Lortie 08:30-10:15

Boul Lévesque Est 08:30-10:15

Boul de la Concorde Est 08:30-10:15

Av des Perron 08:30-12:30

Montée Rouville 08:30-12:30

Montée Saint-François 08:30-12:30

Rang Saint-Elzéar Est 08:30-12:30

Rang du Haut-Saint-François 08:30-12:30

Rue de Vassan 08:30-12:30

Sortie 31: Montée Saint-François 08:30-12:30

Boul Lévesque Est 08:45-11:15

Boul des Mille-Îles 08:45-11:15

Rue Béatrice 08:45-11:15

Rue Chartrand 08:45-11:15

Rue Lambert 08:45-11:15

Rue Léa 08:45-11:15

Rue Monty 08:45-11:15

Rue de la Rosée 08:45-11:15

Boul Sainte-Marie 09:00-12:00

Boul des Mille-Îles 09:00-12:00

Rue Dessureaux 09:00-12:00

Rue du Panorama 09:00-12:00

Nom de rue inconnu 09:00-13:00

Av Belleville 09:00-13:00

Av Champagnat 09:00-13:00

Av du Parc 09:00-13:00

Boul Lesage 09:00-13:00

Boul Saint-Martin Est 09:00-13:00

Boul Vanier 09:00-13:00

Pl Chénier 09:00-13:00

Pl J-Eudes-Blanchard 09:00-13:00

Rue de la Fabrique 09:00-13:00

Sortie 11: Rte 148 / Boul Saint-Martin 09:00-13:00

Nom de rue inconnu 10:16-13:00

Boul Lévesque Est 10:16-13:00